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واشنطن: "داعش" فقد 95% من الأراضي التي سيطر عليها

واشنطن:
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينغسلي أن تنظيم "داعش" الإرهابي فقد 95 بالمئة من الأراضي التي سيطر عليها، وهو مقبل على فقدان باقي المناطق بعد أن تم تدميره.

العالم - الأميركيتان

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن بيلينغسلي قوله، خلال الاجتماع التاسع لمجموعة مكافحة تمويل "داعش" المنبثقة عن التحالف الدولي لمحاربـة "داعش" المنعقد بالأردن اليوم الأحد، إن ما تدعى دولة الخلافة "داعش" تم تدميرها، وفقدت 95 بالمئة من الأراضي التي سيطرت عليها، وهم مقبلون على فقدان باقي المناطق".

وينعقد الاجتماع التاسع لمجموعة مكافحة تمويل "داعش" المنبثقة عن التحالف الدولي لمحاربـة "داعش"، بهدف تقييم الإنجازات وتبادل الخبرات بين الدول المعنية، لتجفيف مصادر تمويل التنظيم الإرهابي تمهيدا للقضاء عليه حسب المشاركين.

ويشارك في الاجتماع نحو 110 شخصيات من الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد "داعش".

وأضاف بيلينغسلي أن الاجتماعات ستركز على عدة موضوعات وستناقش بالتفصيل موضوعات استخبارية حول مواقع "داعش"، والنشاطات التي تنفذها، والتركيز أكثر على المجموعات الإرهابية الأخرى، ليس في سوريا والعراق، بل والتي تعمل في السودان والصومال وليبيا وتونس وغيرها من الدول".

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" منذ قرابة ثلاث سنوات.

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