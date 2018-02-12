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مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة أمام بلدية بيتا.
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي يشن 20 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة شمال اليمن
آية الله خامنئي يؤكد أن الشعب الايراني أثبت اليوم فعالية ثورته الإسلامية وهتف عاليا بالتزامه بمبادئ مفجر الثورة الراحل (رض)
آية الله خامنئي يؤكد أن الشعب الايراني أثبت اليوم فعالية ثورته الإسلامية وهتف عاليا بالتزامه بمبادئ مفجرة الثورة الراحل (رض)
آية الله خامنئي يعتبر حضور الشعب الايراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية بأنه رد صارم وقاطع على مؤامرات الأعداء
آية الله خامنئي يؤكد أن عزم وبصيرة الشعب الايراني العزيز والشامخ في مسيرات اليوم حدث كبير وملفت للنظر
قائد الثورة الاسلامية آية الله سيد علي خامنئي يثمن حضور الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية
مراسل العالم: استشهاد 9 مدنيين من أسرة واحدة بمجزرة جديدة للعدوان السعودي في مديرية الجراحي بالحديدة
سانا: وحدات من الجيش تحبط هجوما لإرهابيي جبهة النصرة على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي وتوقع قتلى بين صفوفهم
لافروف: الوحدات الروسية في حميمم تساعد الجيش السوري في حال رفع "داعش" رأسه
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة أمام بلدية بيتا.
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.