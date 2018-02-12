روسيا تثابر على تكديس الذهب بخزائنها

العالم - أوروبا

وتشكل احتياطيات الذهب من إجمالي الاحتياطيات 17.9%، وبلغت الاحتياطيات المؤلفة من ذهب ونقد أجنبي في 1 فبراير 447.735 مليار دولار.

وزادت احتياطيات الذهب منذ مطلع العام الماضي بمقدار 20.184 مليار دولار، حيث ارتفعت من 60.194 مليار دولار سجلتها في 1 يناير 2017 إلى 80.378 مليار دولار، بلغتها في 1 فبراير الجاري.

واشترت روسيا في العام 2017 ذهبا بقيمة 16.5 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار في العام 2016.

وارتفعت حصة الذهب في احتياطيات روسيا الدولية من 13.1% سجلتها مطلع 2016، إلى 15.9% في مطلع 2017، لتصل بحلول شهر فبراير الجاري إلى 17.9%.

وتحتل روسيا، بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، المرتبة السادسة عالميا في قائمة الدول من حيث احتياطي الذهب، بعد الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والصين.

ويبلغ حجم الاحتياطيات الروسية من المعدن الأصفر 1838.8 طن، ويفصلها عن الصين، أحد أبرز الاقتصادات في العالم، 3.8 طن فقط.

المصدر: وكالات

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