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القائد يشكر الشعب على مشاركته الملحمية بذكرى انتصار الثورة

القائد يشكر الشعب على مشاركته الملحمية بذكرى انتصار الثورة
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أعرب قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي في بيان عن شكره للشعب الإيراني على مشاركته الملحمية في مسيرات الذكرى 39 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

العالم ـ إيران

وقال قائد الثورة في البيان: ان الشعب الايراني العزيز والشامخ صنع بارادته وبصيرته اليوم حدثا كبيره ومذهلا واضاف ان عظمة مسيراتكم اليوم كان من وجهة نظر المراقبين الدقيقين اكبر حضورا واكثر ملحمية قياسا بالاعوام الماضية.

وتابع سماحته ان: حضوركم كان ردا حاسما وقاصما للاجانب والاعداء وضعيفي الوفاء فالعدو وبالاعتماد على تصوراته الناقصة والزائفة عن ايران والايرانيين بذل كل ما بوسعه وعبا ابواقه الدعائية لاضعاف الحضور في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ولكنكم برهنت عمليا لهم ان الثورة حية ومفعمة بالحيوية واثبتم التزامكن بمبادئ الامام الراحل عبر شعاراتكم وحضوركم الواسع وهتافاتكم العالية.

وافاد قائد الثورة الاسلامية بان: صرخة الشعب الايراني تدفع العدو الى التراجع وان ارادته الراسخة تخلط اوراق معادلاته الخاطثة ، وعلى المسؤولين في البلاد ان يعرفوا قدر هذه الظاهرة الفريدة وان يعملوا على خدمة هذا الشعب العزيز باستقامة كاملة وعمل جهادي وان يدافعوا عن مبادئ الثورة.

واكد سماحته في الختام ان: المستقبل هو لشعبنا الواعي وصاحب البصيرة وعلينا نحن المسؤولين ان نسعى بان لانتخلف عن الشعب "فلا تهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين".

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