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وزير الخارجية المصري يلتقي عزام الاحمد

وزير الخارجية المصري يلتقي عزام الاحمد
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد في القاهرة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية عزام الأحمد، وتركزت المباحثات بين الاثنين على ملف القدس والمصالحة الوطنية مع حركة حماس.

العالم - فلسطين

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية احمد ابو زيد أن الأحمد أكد على أن القدس "لا تقبل المساومة، منوهاً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصدد إلقاء كلمة أمام مجلس الأمن في 20 الجاري بنيويورك للدفاع عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعترف في السادس من كانون الأول/ ديسمبر بالقدس عاصمة للدولة العبرية، ما اثار غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وأكد شكري خلال اللقاء على "موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".

كما استعرض الأحمد، حسب ما أفاد البيان "آخر التطورات والموقف الراهن بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، والاتصالات والجهود المبذولة على الساحة الفلسطينية من أجل تذليل العقبات في سبيل إنهاء الانقسام (بين فتح وحماس)" في ضوء الاتفاق الموقع بينهما في القاهرة العام الماضي.

ووصل الجمعة الى القاهرة عبر معبر رفح وفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية، في اطار المباحثات نفسها.

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