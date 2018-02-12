لافروف: أنظمة الدفاع الأمريكية المضادة للصواريخ تكاد تطوق روسيا

العالم - اوروبا

وقال لافروف، لقناة "روسيا1"، "بشكل عام، يتم نشر أنظمة الدفاع الأمريكية في أراضي كوريا الجنوبية واليابان، تحت ذريعة الأسلحة النووية في كوريا الشمالية".

وتابع لافروف، "كما يتم، في ذات الوقت، نشر أنظمة الدفاع الأمريكية في أوروبا، فالذي يمكن رؤيته بوضوح على الخرائط، أن هذه الأنظمة بأكملها، وبشكل مدهش، سواء عن طريق الصدفة أم لا، تكاد تطوق روسيا على طول محيطها، وفي ذات الوقت تستهدف الصين".

هذا وتدعي اليابان أنها تخطط لنشر نظام الدفاع الصاروخي بهدف حماية أراضيها ومواطنيها من تهديد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، ومن المتوقع أن ينشر أحد الأنظمة في ميدان تدريب بمحافظة أكيتا في شمال البلاد والثاني في محافظة ياماغوتشي في الجنوب الغربي.

فيما ساءت العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في آذار/ مارس عام 2014 ، فيما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن وجود قوات الناتو على حدود روسيا قد ازداد حجما بمقدار 3 مرات خلال الأعوام الـ 10 الأخيرة، وعلى حدود روسيا الغربية بمقدار 8 مرات.

يذكر أن طموحات حلف الناتو في التوسع شرقا تعتبر من أهم القضايا الشائكة في العلاقات بين روسيا والغرب، حيث ترى موسكو في ذلك تهديدا لأمنها، وتؤكد أن هذه الطموحات تتنافى مع الوثائق الأساسية التي تقوم عليها العلاقات بينها وبين الحلف.

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