الاردن... مسيرة ليلية في العاصمة احتجاجا على زيادة الأسعار

العالم - الاردن

وكان عشرات الأردنيين قد احتشدوا أمام مقر البرلمان في عمان، في اقل من اسبوعين احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن خبز الكماج.

وادى القرار الى رفع أسعار الخبز بنسبة تتراوح بين 60 و100 في المئة. وهذه أول خطوة من نوعها في أكثر من عقدين لتخفيف الضغوط على ميزانية البلاد.

وبحسب سبوتنيك، فقد قال مفلح عقيل، وهو متخصص في الاقتصاد "دعم الخبز مسألة جدلية، فقد جرى زيادة الدعم المخصص للخبز لنحو سبع سنوات. المشكلة هي كيف تلغي دعم الخبز وتعوض الفقراء والعائلات ذوات الدخول المنخفضة…في نهاية الأمر وجدوا صيغة تتمثل في دعم الأشخاص الذين تقل دخولهم عن ألف دينار (1400 دولار)"، وفقا لـ"رويترز".

وقرر أحد أصحاب المخابز توفير الخبز بالمجان لمن لا يمتلك ثمنه. وقال صاحب المخبز ويدعى زيد صندوقة "في ناس فعلا ما معها حق الخبز…".

وتقول الحكومة إن أسعار الخبز، وهي من بين الأرخص في المنطقة، تشجع على الهدر. وتتوقع أن إنهاء الدعم سيقلل الاستهلاك.

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