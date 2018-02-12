بوتفليقة لروحاني: حريصون على دفع العلاقات بين الجزائر وإيران إلى أعلى المراتب

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وأكد الرئيس الجزائري في البرقية حرصه التام على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط البلدين والدفع بها إلى أعلى المراتب.

وجاء في البرقية: "يطيب لي، بمناسبة احتفال الشعب الإيراني الشقيق بالذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق التبريكات، سائلا الله العلي القدير أن يمنّ عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يوفقكم في الاضطلاع بمهامكم السامية وأن يحقق للشعب الإيراني الشقيق مزيدا من النجاحات والإنجازات في ظل قيادتكم الحكيمة".

وأعرب بوتفليقة عن ارتياحه العميق لمستوى علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط البلدين في شتى الميادين، مؤكدا الحرص التام على مواصلة العمل بين البلدين والدفع به إلى أعلى المراتب خدمة لمصالح الطرفين وتحقيقا لآمال وتطلعات الشعبين.

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية