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فيلم 'مضيق ابو قريب' يحصد جوائز مهرجان 'فجر' السينمائي

فيلم 'مضيق ابو قريب' يحصد جوائز مهرجان 'فجر' السينمائي
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

حصد فيلم 'مضيق ابو قريب' للمخرج بهرام توكلي 6 جوائز من مهرجان 'فجر' السينمائي الـ 36 لهذا العام في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

اذ نال هذا الفيلم الحربي 6 جوائز عنقاء بلورية لافضل فيلم والاخراج والصوت والمكياج والمؤثرات الخاصة الميدانية وافضل دور اول رجال.

كما نال فيلم 'بتوقيت الشام' للمخرج ابراهيم حاتمي كيا 3 جوائز عنقاء بلورية للاخراج والصوت والموسيقي.

ويتحدث هذا الفيلم عن طائرة مساعدات انسانية ايرانية الى سوريا تتعرض لمواقف صعبة في مواجهة داعش. 

ونال فيلم 'الادمغة الصغيرة الصدئة' للمخرج هومن سيدي 4 جوائز وهي: افضل فيلم لفئة الفن والخبرة وافضل فيلم حسب اختيار الجمهور وافضل سيناريو وافضل صوت.

كما حصل فيلم 'سرو تحت الماء' على 3 جوائز وهي: افضل تصوير وافضل ديكور وافضل فيلم من منظار الرؤية الوطنية.

وحاز فيلم 'العرق البارد' 3 جوائز وهي: المونتاج ودور ثان سيدات ودور اول رجال.

وفيما يلي اهم جوائز المهرجان:
- افضل دور اول رجال: امير جديدي لدوره في فيلم 'مضيق ابوقريب' للمخرج بهرام توكلي ودوره كذلك في فيلم 'العرق البارد' للمخرج سهيل بيرقي.

- افضل دور ثان رجال: جمشيد هاشم بور لدوره في فيلم 'نقار الخشب'.

- افضل دور اول سيدات: سارا بهرامي لدورها في فيلم 'نقار الخشب' للمخرج بهروز شعيبي.

- افضل دور ثان سيدات: سحر دولت شاهي لدورها في فيلم 'تقاطع طريق اسطنبول' و'العرق البارد'.

- جائزة دبلوم فخرية لافضل دور اول رجال: امين حيائي لدوره في فيلم 'المشتعل' للمخرج حميد نعمت الله.
- افضل اخراج: ابراهيم حاتمي كيا لفيلم 'بتوقيت الشام' و'بهرام توكلي لفيلم 'مضيق ابو قريب'.
- افضل اخراج عمل اول: رضا مقصودي لفيلم 'لا تخجل'.
- افضل موسيقي: كارن همايون فر لفيلم 'بتوقيت الشام'.
- افضل فيلم قصير: فيلم 'حيوان' من اخراج بهمن وبهرام ارك.
- جائزة لجنة التحكيم: فيلم 'القنبلة؛ وقصة حب' اخراج بيمان معادي.
يتحدث هذا الفيلم عن فترة قصف المدن الايرانية بالصواريخ في فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).
- افضل سيناريو: كامبوزيا برتوي لفيلم 'الشاحنة'.
- افضل تصوير: علي رضا زرين دست لفيلم 'سرو تحت الماء'.

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