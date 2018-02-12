فيلم 'مضيق ابو قريب' يحصد جوائز مهرجان 'فجر' السينمائي

العالم - ايران

اذ نال هذا الفيلم الحربي 6 جوائز عنقاء بلورية لافضل فيلم والاخراج والصوت والمكياج والمؤثرات الخاصة الميدانية وافضل دور اول رجال.

كما نال فيلم 'بتوقيت الشام' للمخرج ابراهيم حاتمي كيا 3 جوائز عنقاء بلورية للاخراج والصوت والموسيقي.

ويتحدث هذا الفيلم عن طائرة مساعدات انسانية ايرانية الى سوريا تتعرض لمواقف صعبة في مواجهة داعش.

ونال فيلم 'الادمغة الصغيرة الصدئة' للمخرج هومن سيدي 4 جوائز وهي: افضل فيلم لفئة الفن والخبرة وافضل فيلم حسب اختيار الجمهور وافضل سيناريو وافضل صوت.

كما حصل فيلم 'سرو تحت الماء' على 3 جوائز وهي: افضل تصوير وافضل ديكور وافضل فيلم من منظار الرؤية الوطنية.

وحاز فيلم 'العرق البارد' 3 جوائز وهي: المونتاج ودور ثان سيدات ودور اول رجال.



وفيما يلي اهم جوائز المهرجان:

- افضل دور اول رجال: امير جديدي لدوره في فيلم 'مضيق ابوقريب' للمخرج بهرام توكلي ودوره كذلك في فيلم 'العرق البارد' للمخرج سهيل بيرقي.

- افضل دور ثان رجال: جمشيد هاشم بور لدوره في فيلم 'نقار الخشب'.

- افضل دور اول سيدات: سارا بهرامي لدورها في فيلم 'نقار الخشب' للمخرج بهروز شعيبي.

- افضل دور ثان سيدات: سحر دولت شاهي لدورها في فيلم 'تقاطع طريق اسطنبول' و'العرق البارد'.

- جائزة دبلوم فخرية لافضل دور اول رجال: امين حيائي لدوره في فيلم 'المشتعل' للمخرج حميد نعمت الله.

- افضل اخراج: ابراهيم حاتمي كيا لفيلم 'بتوقيت الشام' و'بهرام توكلي لفيلم 'مضيق ابو قريب'.

- افضل اخراج عمل اول: رضا مقصودي لفيلم 'لا تخجل'.

- افضل موسيقي: كارن همايون فر لفيلم 'بتوقيت الشام'.

- افضل فيلم قصير: فيلم 'حيوان' من اخراج بهمن وبهرام ارك.

- جائزة لجنة التحكيم: فيلم 'القنبلة؛ وقصة حب' اخراج بيمان معادي.

يتحدث هذا الفيلم عن فترة قصف المدن الايرانية بالصواريخ في فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

- افضل سيناريو: كامبوزيا برتوي لفيلم 'الشاحنة'.

- افضل تصوير: علي رضا زرين دست لفيلم 'سرو تحت الماء'.