دعوة الرئيس الايراني لحضور قمة منظمة شانغهاي للتعاون

العالم - ايران

واضاف علي اصغر خاجي السفير الايراني لدى بكين والذي كان يتحدث في احتفال عيد انتصار الثورة ال39، ان ايران والصين تربطهما علاقات سياسية وتجارية وثقافية متينة وخلال العام الحالي (بدأ21مارس2017) تم التوقيع على الكثير من الوثائق ومنها تسهيلات وتمويل بقيمة نحو 35 مليار دولار لانجاز المشاريع الانشائية في ايران وذلك في ضوء المحادثات التي اجريت مع البنوك الصينية.

واضاف خاجي ان العلاقات التجارية بين البلدين شهدت نموا بمقدار 18.9% خلال العام 2017 لتصل الى 37.2 مليار دولار وان الصين هي اكبر مستورد للخام الايراني حيث بلغ 31 مليون طن خلال العام الماضي.

وفي المجال الثقافي مشاركتهما في معرض الكتاب الدولي كضيف خاص الذي سيقام في كل من ايران والصين.