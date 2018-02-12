كل من يعتدي على سوريا سيلقى مصير الطائرة الإسرائيلية

العالم - سوريا

واعتبر المقداد، في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال أقامته السفارة الإيرانية بدمشق، بمناسبة الذكرى الـ 39 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، اعتبر أن "الإنجاز الذي حققه الجيش السوري، بإسقاط الطائرة الإسرائيلية، هو مؤشر على عودة سوريا وتصميمها على قهر أعدائها".

وأشاد المقداد: "بوقوف إيران إلى جانب سوريا في صد العدوان الإرهابي والخارجي الذي تتعرض له، والعمل على إسقاط المشروع الأمريكي الصهيوني بجعل القدس عاصمة "لإسرائيل"، مؤكدا أن الأخوة الإيرانية السورية أبدية متجذرة في ثقافة وحضارة الشعبين".

وتأتي تصريحات المقداد بعد يومين من إسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية "F-16"، على هضبة الجولان. وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بتحطمها وإصابة أحد الطيارين إصابة خطيرة.

المصدر: سانا