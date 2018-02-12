البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة صاروخية مبنى العيادات الشاملة في الجهة الجنوبية من دمشق ما تسبب بحدوث اضرار مادية في محيط المبنى دون وقوع إصابات بين المدنيين
مصادر فلسطينية : الانفجارات التي تسمع في أجواء متفرقة من قطاع غزة ، ناتجة عن غارات وهمية من الطيران الحربي
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشقيقين إبراهيم موسى عوده (27 عاما) ومسلم (18عاما)، بعد اعتقالهما فجرا من منزلهما في حي البستان
مصادر فلسطينية : "قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال تقتحم قسم (5) في سجن "مجدو"، وتجري عمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات المعتقلين، فجر اليوم"
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يهدم منشآت ويصادر خلايا شمسية بوادي قانا
جيش الاحتلال: الأمن الفلسطيني يخلص جنديين من يد المتظاهرين بعد دخولهما جنين بالخطأ
موغيريني: سنعمل مع دولة الكويت لانجاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق
ولايتي: دول محور المقاومة ستدافع عن سيادتها ولن تصمت حيال اعتداءات "إسرائيل"
الاحتلال: غزّة لا تخضع والعقوبات لا تعيد جنودنا
كسر زحوف للمرتزقة في تعز والضالع ومصرع وجرح العشرات منهم

دمشق:

كل من يعتدي على سوريا سيلقى مصير الطائرة الإسرائيلية

كل من يعتدي على سوريا سيلقى مصير الطائرة الإسرائيلية
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن كل من تسول له نفسه الاعتداء على سوريا سيكون مصيره كمصير الطائرة الإسرائيلية، مؤكدا تصميم بلاده على قهر أعدائها.

العالم - سوريا

واعتبر المقداد، في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال أقامته السفارة الإيرانية بدمشق، بمناسبة الذكرى الـ 39 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، اعتبر أن "الإنجاز الذي حققه الجيش السوري، بإسقاط الطائرة الإسرائيلية، هو مؤشر على عودة سوريا وتصميمها على قهر أعدائها".

وأشاد المقداد: "بوقوف إيران إلى جانب سوريا في صد العدوان الإرهابي والخارجي الذي تتعرض له، والعمل على إسقاط المشروع الأمريكي الصهيوني بجعل القدس عاصمة "لإسرائيل"، مؤكدا أن الأخوة الإيرانية السورية أبدية متجذرة في ثقافة وحضارة الشعبين".

وتأتي تصريحات المقداد بعد يومين من إسقاط الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية "F-16"، على هضبة الجولان. وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بتحطمها وإصابة أحد الطيارين إصابة خطيرة.

المصدر: سانا

روابط ذات صلة

الاحتلال ينشر القبة الحديدية على الحدود مع سوريا ولبنان

الجيش السوري يمتلك قاذفة اللهب الأقوى في العالم

الصين تطمح لدور أكبر في إعادة إعمار سوريا

الدفاع الجوي السوري في كامل جهوزيته لصد أي عدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزير مصري يكشف عن موعد تشييد محطة الضبعة النووية

بالصور.. الشرطة العراقية تضبط شحنة كبيرة للاسلحة بديالى

تحطم مروحية ومصرع اثنين من طاقمها جنوبي روسيا

ميشال عون: في هذه الحالة سنشهد حروبا جديدة

شاهدوا بالفيديو ...حفل اختتام مهرجان فجر السينمائي بطهران

بن سلمان يعتقل قضاة مقربون منه والسبب؟!

مصر توقف "كبير الأئمة" بسبب زيارته للعراق!

سفير سوريا بلبنان: زمن التفوق الاسرائيلي قد ولّی

قاسمي: إيران ستواصل القيام بدورها البناء في مساعدة العراق 

الامم المتحدة: سوريا تشهد بعضا من أسوأ المعارك

تيلرسون: الكرة في ملعب بيونغيانغ لتحديد موعد إجراء محادثات

بن سلمان يرفض إجراء لقاءات تلفزيونية مع الصحافة الأجنبية الا بهذه الشروط !

اجتهاد غريب لقاضية سورية ضد من غادر البلاد

مقتل "أبو حذيفة الحمصي"مسؤول عسكري في"هيئة تحرير الشام" بريف ادلب

فلسطينيون يبرحون جنديين إسرائيليين ضربا في جنين (فيديو وصور)

المواطن الروسي:"خسرت 200 دولار، لكنني ربحت حياتي"

واشنطن: البغدادي تنازل عن قيادة داعش 5 أشهر لهذا السبب!

محكمة مصرية تقضي بإعدام قاتل قس في القاهرة

شاهد..الوليد بن طلال في نزهة مع أحد مشاهير مواقع التواصل

قائد القوة الجوية: القدرات الصاروخية خط احمر

الأکثر مشاهدة