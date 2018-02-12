طهران تكشف عن 'تطور ملحوظ' في العلاقات الأردنية الإيرانية

العالم - ايران

وقال فردوسي، خلال حفل استقبال في السفارة الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ39 لانتصار 'الثورة الإسلامية' في إيران، حسب ما نقلته مصادر اعلامية': 'أعلن في ظل حرص وإرادة مسؤولي البلدين، أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة في المجالات المختلفة خاصة في مجال التعاون البرلماني والمجال الاقتصادي نموا ملحوظا'.

وفي عام 2017 جرى لقاء بين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني والسفير الإيراني، تبعه لقاء بين السفير الإيراني ورئيس مجلس النواب الأردني في مطلع هذا العام ليسلمه دعوة للمشاركة في أعمال الدورة الـ13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في طهران.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2017 زار وفد من غرفة صناعة الأردن إيران وذلك بدعوة من الجهات الرسمية الإيرانية بالتنسيق مع سفارة الجمهورية الإيرانية في الأردن.