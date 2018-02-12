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آية الله نوري همداني يشيد بمشاركة الشعب الملحمية في مسيرات 11 شباط

آية الله نوري همداني يشيد بمشاركة الشعب الملحمية في مسيرات 11 شباط
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

اشاد المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني بالمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات 22 بهمن (11 شباط/ فبراير) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

وقال آبة الله نوري همداني، في تصريح ادلى به اليوم الاثنين لدى بدء درس الفقه لمرحلة الخارج، ان رسالة الشعب في المسيرات تتمثل في تأكيد التمسك بالميثاق مع مبادئ الامام الراحل (رض) وقائد الثورة والشهداء والنظام الاسلامي.

واضاف، ان مشاركة جيل الشباب والاحداث في هذه المسيرات يدلل على ان ابناء الجيل الثالث والرابع بعد انتصار الثورة ادركوا قيمها والنظام الاسلامي وانه رغم المشاكل القائمة لكنهم لايتخلون عن النظام والثورة وقائدها.

وتابع: ان الرسالة الاخرى لهذه المشاركة الملحمية تتمثل بانه ينبغي للاعداء ان يفهموا ان الشعب بات اكثر قوة في الحفاظ على قيم الثورة والنظام ولن يسمح للاعداء بالتدخل في شؤونه الداخلية ومن الافضل لهم التوقف عن العداء وتغيير نهجهم والمزيد من التعرف على هذا الشعب الثوري العظيم. 

ودعا المسؤولين الى بذل قصارى جهودهم لتقديم افضل الخدمات للشعب وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد وتوفير فرص عمل جديدة لجيل الشباب.

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