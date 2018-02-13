حينما يهدد وزير "اسرائيلي" إيران عبر موقع سعودي..

العالم - ايران

وفي تصريحات لصحيفة "إيلاف" السعودية، قال كاتس إن "إسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة إسرائيلية، مجرد حالة عابرة".



كاتس، الذي يشغل أيضا العضوية في المجلس الأمني الوزاري "الكابنيت"، زعم إن "قواعد اللعبة لم ولن تتغير، وإسرائيل ستستمر في الحفاظ على تفوقها الجوي بالمنطقة".

وعاد كاتس للتهديد قائلا، إنه "في حال استمرت إيران في التهديد والقيام بعمليات هجومية ضد إسرائيل من سوريا، فإننا سنلقنها درسًا لن تنساه أبدا"، حسب زعمه.

يشار إلى أن صحيفة "إيلاف" لديها علاقات وطيدة مع مسؤولين إسرائيليين، وتعتبر من أوائل الصحف العربية التي "طبّعت" مع الكيان الصهيوني علنا.

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