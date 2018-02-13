انطلاق المعرض التخصصي الرابع للصناعات الایرانیة على ارض معرض بغداد الدولي

العالم - ايران

وافتتح المعرض، ظهرالاثنین، من قبل سفیر الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة في العراق ایرج مسجدي ووكیل وزیر التجارة العراقي ولید الموسوی وبحضور اعداد كبیرة من الاعلامیین كما حضر افتتاح المعرض عدد من اعضاء هیئة السلك الدبلوماسي الایراني في بغداد وشخصیات سیاسیة ودینیة وتجاریة عراقیة.

واعرب الزائرون عن دهشتهم لجودة الصناعات الایرانیة وقدرتها على منافسة الصناعات العالمیة ذات الجودة الفائقة، فیما اكدوا ان اسعار البضائع الایرانیة مقایسة بنظیراتها العالمیة تعد اسعارا تنافسیة.

وسیشهد المعرض فی دورته الرابعة عرض الخدمات الفنیة والهندسیة والنفط والغاز والبتروكیمیاویات والماء والكهرباء وتجهیزات المیاه والمجاري الخاص بالبناء والإعمار وبناء الطرق ومشاریع الإسكان اضافة الى المواد الغذائیة والزراعیة والصناعات المرتبطة بها وكذلك عرض الصناعات الفولاذیة والخطوط الصناعیة والسیارات والمستلزمات المرتبطة بها والمكائن والمعدات وعرض خدمات الطباعة والتغلیف من جانب اخر عرض التجهیزات الطبیة والتجمیلیة والصحیة والدوائیة.

ویتمیز المعرض بالشمولیة وعرض المواد المنزلیة والدیكورات الداخلیة والاثاث المنزلیة والمكتبیة والصناعات الیدویة والنسیجیة فضلا عن الصناعات الثقیلة مثل صناعة السیارات ومنتجات اخرى.

واكد سفیر الجمهوریة الاسلامیة في العراق ایرج مسجدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وكیل وزیر التجارة العراقي ولید الموسوي على ارض المعرض، ان هذا المعرض سیقام بشكل دائم على ارض معرض بغداد الدولي وتم مفاتحة وزارة التجارة العراقیة بهذا الخصوص، وان الاجراءات لاقامة المعرض الدائم قد اكتملت وتم استحصال الموافقات على ذلك من جمیع الاطراف المعنیة وعلى راسهم وزارة التجارة العراقیة، وسیتم افتتاح المعرض الایراني الدائم قریبا .

فیما اثنى وكیل وزیر التجارة العراقي على جودة الصناعات الایرانیة وقدرتها التنافسیة على مستوى الصناعات العالمیة المعروفة، واكد ان اقامة المعرض الدائم للصناعات الایرانیة على ارض معرض بغداد الدولي ستكون قریبة جدا .

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