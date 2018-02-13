افتتاح المعرض الايراني الدائم في بغداد قريبا

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به السفير مسجدي خلال مراسم افتتاح المعرض الاختصاصي للمنتوجات الايرانية في بغداد الاثنين، بحضور وكيل وزارة التجارة العراقي وليد الموسوي قال السفير مسجدي انه تم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التجارة العراقية وسيتم قريبا افتتاح المعرض الايراني الدائم في بغداد.

وأعرب السفير الايراني عن امله بان تساعد مثل هذه المعارض في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.



وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق يبلغ ما بين 6.5 الى 7 مليارات دولار سنويا موضحا أن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين سيصل الى 12 مليار دولار لو اضفنا الى ذلك بيع النفط والغاز والسياحة الدينية والخدمات الفنية والهندسية.



وأعرب عن امله بان يصل الحجم التجاري السلعي بين البلدين الى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا واضاف، هنالك في الوقت الحاضر 10 نقاط حدودية للتبادل التجاري بين البلدين بصورة رسمية.



من جانبه عبّر وكيل وزارة التجارة العراقية عن امله بان لا يقتصر عرض المنتوجات الايرانية على هذه المعارض التي تقام لعدة ايام وان يصار الى اقامة معرض ايراني دائم في بغداد.



وأوضح بان وجود المعرض الايراني الدائم يسمح للتجار ورجال الاعمال العراقيين ليكونوا على اتصال دائم مع نظرائهم الايرانيين الذين ستتوفر لهم مثل هذه الظروف بالمقابل.



واعرب الموسوي عن سروره لجودة المنتوجات المعروضة في هذا المعرض الحالي، لافتا الى أن هذا المعرض تشارك فيه اكثر من 120 شركة على مساحة 3 الاف متر مربع ولمدة 3 ايام حيث تعرض الشركات المشاركة فيه منتوجاتها وامكانياتها في مختلف المجالات منها المواد الانشائية والغذائية والصناعية والاسمنت وبناء السدود وصناعة السيارات والحديد.



واكد وكيل وزارة التجارة العراقي نهج حكومة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية مع جميع دول العالم والمنطقة خاصة ايران.

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