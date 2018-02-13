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روحاني: لا رجعة عن مسيرة ونهج الثورة الاسلامية

روحاني: لا رجعة عن مسيرة ونهج الثورة الاسلامية
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الثورة الاسلامية جاءت لتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية والحرية والثقافة الاسلامية والوطنية والجمهورية والاسلامية، معربا عن اعتقاده بان هذه المسيرة والنهج لا يمكن العودة والرجوع عنه.

العالم - ايران

واضاف الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء في اجتماع مشترك مع المحافظين من كافة انحاء البلاد، ان الشعب الايراني عاقد العزم على مواصلة المسار الذي بدأه قبل اربعين عاما .

واضاف في الوقت نفسه ان مواصلة هذه المسيرة لا يعني عدم وجود مشاكل في البلاد بل ثمة مشاكل يجب معالجتها.

و في جانب اخر من تصريحاته اكد ان الاستقلال يعني منع الاجانب من التدخل في شؤوننا و مصيرنا، قائلا انه في حال تخيير الشعب الايراني بين التنعم بالاستقلال أو تدخل الاجانب في شؤون البلاد، فان الشعب الايراني سيختار الاستقلال.

كما اشار الرئيس روحاني الي ما بذله الامام الخميني (ره) من الجهود لانقاذ ايران من النظام الملكي الفاسد و اضاف ان الشعب ايراني كان يلتف حول الامام الخميني (رض).

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