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طهران: لايحق لأحد من خارج المنطقة التدخل بشؤونها

طهران: لايحق لأحد من خارج المنطقة التدخل بشؤونها
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمدباقر نوبخت انه ليس لأحد من خارج المنطقة الحق في التدخل بشؤونها.

العالم - ايران

وقال نوبخت، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، انه لاينبغي لبلدان تبعد عن المنطقة آلاف الكيلومترات القدوم اليها والتدخل في شؤونها وليس لاحد الحق في التدخل بسياسات ايران الاقليمية.

واشار الى الوضع الاقتصادي للبلاد، موضحا انه وفق التقرير الذي نشره البنك العالمي فان الوضع الانتاجي والفوارق الطبقية والمؤشر الجيني (التوزيع العادل للثروة) في ايران قد شهد تحسنا مقارنة بالوضع السابق في مرحلة ماقبل انتصار الثورة الاسلامية حيث بات افضل حالا من العديد من بلدان العالم كاميركا وروسيا والصين وتركيا.

ونوه الى مسيرات 22 بهمن (11 شباط) ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، معتبرا ان الشعب مازال صامدا على مبادئ الثورة ويتسم بالصمود والمقاومة وكما عبّر قائد الثورة فان المسيرات كانت مذهلة.

يتبع ..

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