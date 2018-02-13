 ظریف الى الكویت للمشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق

العالم - ايران

وتستضیف الكویت مؤتمردولیا لاعادة اعمار العراق على مدى 3 ایام بمشاركة سیاسیین ومسؤولین في المجالات المصرفیة عن نحو 50 دولة في انحاء العالم.

ویهدف المؤتمر الى جمع المساعدات المالیة بمختلف مصادرها الدولیة لغرض اعادة اعمار العراق وخاصة المناطق المتضررة من الحرب في هذا البلد؛ وتوفیر ارضیات مناسبة لتسویة جذریة للنزاعات الداخلیة، واعادة تحدیث الطاقات المحلیة والوطنیة، وتعزیز النسیج الاجتماعي وایجاد توازن بین عملیة اعادة الاعمار والبرامج الهادفة الى تعزیز المصالحة الوطنیة واستقطاب رؤوس الاموال الاجنبیة الى العراق.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي اكد الاثنین ضرورة المساهمة الحقیقیة وغیر المشروطة من قبل المجتمع الدولي في اعادة اعمار العراق؛ مصرحا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لن تتردد في مساندة الشعب والحكومة في هذا البلد كما سبق لها ان وقفت الى جانب العراق في مكافحة الارهاب.

106-104