حصّة الحجاج الايرانيين ترتفع نحو 3 آلاف في الموسم المقبل

العالم - ايران

واضاف محمدي، في تصريح لفارس يوم الثلاثاء، ان حصة الحجاج الايرانيين ازدادت الى 82 الف و 700 حاج خلال موسم الحج المقبل فيما كانت تبلغ 79 الفا و 900 حاج خلال الموسم الماضي.

وتابع: اننا نسعى الى زيادة حصة البلاد في الحج بسبب عدم مشاركة ايران خلال موسم الحج قبل عامين اذ من المؤمل ان زيادة حصة ايران الى 90 الف حاج.

واشار الى المفاوضات مع الجانب السعودي حول اداء مناسك الحج وقال ان اتفاق عام 2017 شمل الشؤون الامنية وعزة الحجاج وكرامتهم والشؤون القنصلية والخدمات الطبية والتي تم التأكيد عليها خلال موسم الحج المقبل.

ونوه الى ان كارثة الحجاج في منى وحقوق اسر الشهداء تعد مطالب جادة تم تناولها في نص اتفاق الحج.

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