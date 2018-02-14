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السفير الالماني بطهران: مستعدون للتعاون مع ايران في مجال البيئة

السفير الالماني بطهران: مستعدون للتعاون مع ايران في مجال البيئة
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

بحث اشار مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة "عيسى كلانتري" خلال لقائه سفير المانيا بطهران القضايا المتعلقة بالبيئة وتطوير التعاون الثنائي.

العالم - ايران

واشار مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة حماية البيئة عيسى كلانتري في هذا اللقاء، الى بعض التحديات البيئية في ايران فيما يتعلق بالمياه والتراب والهواء، وقال: بخصوص المياه نواجه تحديات كبيرة، ولمعالجة هذه التحديات بحاجة الى اتخاذ قرارات مهمة خاصة لاصلاح اسلوب ادارة موارد واستهلاك المياه واصلاح اسلوب الزراعة والري في مجال الزراعة.

وبشأن تلوث الهواء والاجراءات المتخذة بهذا الصدد، قال مساعد رئيس الجمهورية: ان القسم الاعظم من تلوث الهواء في المدن ناجم عن مرور السيارات القديمة لاسيما الشاحنات المتهالكة ليلا في المدن ما يتسبب بايجاد ذرات اقل من 2.5 ميكرون اثر الاحتراق الناقص للوقود.

واضاف رئيس منظمة حماية البيئة: ان رئيس الجمهورية مصمم على حل التحديات البيئة وخاصة تلوث الهواء، حيث اتخذ قرارا بتحديث الشاحنات، وبامكان المانيا مساعدة ايران في هذا المجال.  

وتابع قائلا: ان ايران ترحب بمشاركة التقنيات الحديثة في مجال تحديث اسطول الشحن والنقل وتدوير النفايات، وبامكان المانيا كما في السابق التعاون مع ايران في مجال المعدات والتدريب الزراعي، ومواصلة تعاونها في مجال معالجة تلوث الهواء.

وتابع كلانتري قائلا: نظرا الى المساحة الشاسعة لايران وشحة الامطار، فيجب ادارة المشاكل البيئية الكثيرة.

ووجه رئيس منظمة حماية البيئة دعوة الى وزير البيئة الالماني لزيارة ايران، وقال: ان هذه الزيارة ستؤدي الى تطوير مستوى التعاون البيئي بين البلدين، لان البيئة لا تعرف حدودا وان الاضرار البيئية في اي منطقة ربما تنتشر في باقي المناطق.

من جانبه اشار مسؤول المركز الدولي وشؤون المعاهدات بمنظمة حماية البيئة "كاوه مدني" الى مذكرة التفاهم التي ستوقع بين ايران والمانيا، مقترحا تخصيص يوم بأسم يوم البيئة بين ايران والمانيا بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات التخصصية.

من جانبه اشار سفير المانيا بطهران "ميشائيل كلور برشتولد" الى النشاطات البيئية الواسعة التي تقوم بها المانيا في العالم، واعلن استعداد بلاده لتوسيع التعاون البيئي مع ايران، وقال: ان البيئة لها دور ومكانة هامة جدا في المانيا الى الحد الذي تأسس حزب الخضر لدعم الانشطة البيئية.  

واعرب سفير المانيا عن أسفه لانسحاب اميركا معاهدة باريس للمناخ، وقال: ان المانيا ملتزمة بتعهداتها لتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري ومواجهة التغييرات المناخية.

واشار الى رغبة شركات صناعة السيارات الالمانية لتطوير التعاون مع ايران في مجال تحديث اسطول الشحن والنقل، مضيفا: في مجال المياه تم اجراء التنسيق المطلوب حول قيام وفد من الخبراء الايرانيين بزيارة الى المانيا للتعرف على الجهود المبذولة في هذا المجال.

واقترح برشتولد تمهيد الارضية لاقامة حوار حول حقوق الانسان في اطار التعاون بين ايران والمانيا.

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