بروجردي يدعو اوروبا لاتخاذ مواقف جادة ازاء القرارات الاميركية

العالم - ايران

واعرب بروجردي لدى استقباله اليوم الثلاثاء رئيس تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الفرنسية "جوستين فايس" عن ارتياحه لنمو العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين عقب الاتفاق النووي وقال ان تنامي التعاون الثنائي في مختلف المجالات يحظى دوما باهمية بالنسبة لنا وان مجلس الشورى الاسلامي يدعم توفير ارضيات تطوير العلاقات بين الجانبين.

وتابع بروجردي، بحسب الموقع الالكتروني لمجلس الشورى الاسلامي، ان السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية تقوم على اساس بناء علاقات جيدة مع كافة البلدان في اطار المصالح والاحترام المتبادل واضاف انه ونظرا الى التهديدات الاميركية بالخروج من الاتفاق النووي فمن الضروري ان يتخذ الاتحاد الاوروبي باعتباره كتلة من الدول المقتدرة وتمتلك طاقات كبيره مواقف اكثر جدية ازاء القرارات الاميركية.

واعتبر بروجردي الازمات الموجودة في المنطقة بانها ناجمة عن عزم الادارة الاميركية لايجاد تغييرات في الهيكلية السياسية لبلدان المنطقة والتي لن يكتب لها سوى الفشل.

بدوره اكد الضيف الفرنسي ضرورة حماية الاتفاق النووي مشددا على شرعية الانشطة الصاروخية الايرانية باعتبارها مكرسة للدفاع عن البلاد وقال ان الهدف ليس تغيير الاتفاق النووي بل ايجاد سبيل منطقي لمواصلة هذا الاتفاق.

واضاف ان ايران وفرنسا لديهما تحديات مشتركة في القضايا السياسية والاقليمية يمكن من خلال التعاطي والتناغم الفكري التوصل الى نتائج جيدة.

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