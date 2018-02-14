العميد وحيدي: سوريا انجزت عملا كبيرا باسقاط الطائرة الاسرائيلية

العالم - ايران

وقال العميد وحيدي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، حول اسقاط المقاتلة الاسرائيلية "اف 16" من قبل المضادات الجوية السورية، اننا نهنئ الحكومة والجيش والشعب في سوريا. لقد انجزوا عملا كبيرا ومن حقهم الطبيعي الدفاع عن اجوائهم.

وصرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، ان نهج سوريا سيكون التصدي لمثل هذه الاعتداءات من الان فصاعدا واضاف، لقد كان من الضروري ان تقوم جميع الدول بادانة هذا العدوان السافر وان تؤيد وتشجع عمل الحكومة السورية ولكن للاسف ان بعض الدول العربية حتى لم تقم بهذا الامر ولم تبد رد الفعل تجاه هذا العدوان الصهيوني.

وفي جانب اخر من تصريحه قال العميد وحيدي، حول بدء انشطة اللجنة العليا للاشراف على السياسات العامة في مجمع تشخيص مصلحة النظام، انه تم اخيرا انتخاب اعضاء هذه اللجنة التي ستبدا انشطتها قريبا.

وحول مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران قال، ان اعداءنا عرفوا الشعب الايراني وان هذه المسيرات اثبتت بان جميع تحليلاتهم باطلة، فشعبنا متواجد في الساحة ومتمسك بثورته وسيبقى كذلك.

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