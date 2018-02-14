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ظريف يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

ظريف يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة
الثلاثاء ١٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في الكويت، على هامش مؤتمر اعادة اعمار العراق، نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح وبحث معه العلاقات الثنائية واخر تطورات المنطقة.

العالم - ايران

وكان ظريف قد بدا اليوم الثلاثاء زيارة للكويت بهدف المشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق حيث اكد في مستهل زيارته ان تقدم واستقرار العراق يحظى باهمية بالغة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال وزير الخارجية الايراني في تصريح للصحفيين ان ايران كانت دوما الى جانب العراق في حربها على جماعة داعش الارهابية وخلال عملية اعمار هذا البلد. 

واكد ظريف ان طهران التزمت بكل تعهداتها في المؤتمر السابق لاعادة اعمار العراق واضاف ان ايران ابدت تعاونها في مجال الطاقة والطاقة الكهربائية والماء كما ان القطاع الخاص الايراني قدم خدماته لاسيما في مجال تصدير الخدمات التقنية والهندسية وبناء الطرق، مشيرا الى ان القطاع الخاص الايراني اليوم على استعداد لتقديم خدماته ايضا.

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