ظريف يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

العالم - ايران

وكان ظريف قد بدا اليوم الثلاثاء زيارة للكويت بهدف المشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق حيث اكد في مستهل زيارته ان تقدم واستقرار العراق يحظى باهمية بالغة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال وزير الخارجية الايراني في تصريح للصحفيين ان ايران كانت دوما الى جانب العراق في حربها على جماعة داعش الارهابية وخلال عملية اعمار هذا البلد.

واكد ظريف ان طهران التزمت بكل تعهداتها في المؤتمر السابق لاعادة اعمار العراق واضاف ان ايران ابدت تعاونها في مجال الطاقة والطاقة الكهربائية والماء كما ان القطاع الخاص الايراني قدم خدماته لاسيما في مجال تصدير الخدمات التقنية والهندسية وبناء الطرق، مشيرا الى ان القطاع الخاص الايراني اليوم على استعداد لتقديم خدماته ايضا.

106-104