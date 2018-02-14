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تقرير أميركا السنوي يؤيد التزام إيران بالاتفاق النووي

تقرير أميركا السنوي يؤيد التزام إيران بالاتفاق النووي
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

 أكّد التقرير السنوي الصادر عن "المجمع الاستخباري الأميركي حول التهديدات العالمية التي تواجه أمريكا"، التزام إيران بمفاد الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة الدّول 5+1 عام 2015.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدّولية للأنباء أن رئيس وكالة الامن القومي الأميركي، رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية، رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية ومدير الاستخبارات الوطنية الأميركية عقدوا جلسة استماع، أمس الثلاثاء، في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي واستعرضوا التقرير السّنوي المعروف بـ "تقييم التهديدات العالمية التي تواجه أميركا".

وفي قسم من هذا التقرير الذي يعرف بتقرير تقييم المجمع الاستخباري الأميركي، أُشير الى الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموع الدول 5+1 ، حيث اعرب هذا المجمع عن تاييده التزام إيران بالاتفاق النووي على الرغم من الضّجة الذي يحدثها الرئيس الأمريكي حول الاتفاق.

وقد أشار هذا التقرير الى أن الاتفاق النووي قد زاد من شفافية البرنامج النووي الإيراني؛  مبينا "لقد زاد الاتفاق النووي من شفافية النشاطات النووية الإيرانية عن طريق زيادة إمكانية وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المنشآت النووية الإيرانية ومنح هذه الوكالة الدولية لإمكانات رقابية بموجب البروتوكول الإضافي".

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