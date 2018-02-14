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عراقجي: تفعيل 30 مليار دولار خطوط إئتمانية منذ التوقيع على الاتفاق النووي

عراقجي: تفعيل 30 مليار دولار خطوط إئتمانية منذ التوقيع على الاتفاق النووي
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

نوه المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إلى استيعاب المجتمع الدولي لاهمية التعامل مع ايران، مشيراً إلى التوقيع على ما يقارب ال30 مليار دولار من الخطوط الإئتمانية بعد إبرام الاتفاق النووي بات 12 مليارا منها قيد التفعيل.

العالم - ايران

وعن رؤيته لمؤتمر يوروماني الذي اُقيم الاسبوع الماضي في باريس بشأن ايران قال: إستضافت مؤسسة يوروماني الدراسية في الشؤون المالية والمصرفية والمعترف بها رسمياً في اوروبا هذا المؤتمر لمناقشة الفرص الاقتصادية داخل ايران والسعات وكذلك العقبات التي تحول دون التجارة مع ايران وطرق معالجة أو ازالة هذه العقبات خاصة في ظل الفرص التي اُتيحت لهذه الدول بعد الاتفاق النووي.

ورأى عراقجي هذا المؤتمر بانه ثاني مؤتمر من نوعه بعد مؤتمر لندن، مشدداً علي أنّ إقامة مثل هذه المؤتمرات بحضور عدد كبير من الشخصيات والشركات والمصارف والشركات الاوروبية في الوقت الذي يقوم فيه ترامب بممارسة الضغوط علي ايران ومساعيه لنسف الاتفاق النووي وإطلاقه تهدديدات بهذا الشأن خير برهان علي وجود حوافز ورغبة لدى الكثير داخل المجتمع الدولي والإتحاد الاوروبي للتعاون مع ايران في حقول اقتصادية متنوعة.

كما وصف عراقجي هذا الترحيب الدولي دلالة علي إيلاء المجتمع الدولي أهمية للتعامل مع ايران إذ تجاوزت رغبات التعاون مع ايران هذه المؤتمرات إلى إبرام عقود تمويلية وعرض تسهيلات مالية الى ايران من جانب ايطاليا وفرنسا وبعض الدول الاوروبية من أخواتها في الوقت الذي مازال ترامب يوجه ضغوطه وتصريحاته المعادية التي أدّت الى عزلته دولياً.

وأكّد مساعد وزير الخارجية الايراني على الشهور الثلاثة التالية التي ستواجه ايران فيها تحديات كبرى والتي ستزداد فيها الضغوط الأمريكية، معتبراً ذلك دليلاً على أحقية الجمهورية الاسلامية الايرانية في مبادئها وتطلعاتها وقيمها والتزامها بثوابتها وعدم وجود ما يمنعها من السير في خطاها.

وإعتبر عراقجي ردود الفعل الصادرة أمراً طبيعياً لكنه أعرب عن تفاؤله للمكانة العالمية الايرانية ونجاح ايران في انتهاج سلوك دولي أدّى الى عزلة ترامب وبلده.

هذا وندّد عراقجي بجرّ الولايات المتحدة القضايا الايرانية إلى مجلس الأمن ومنها ملف ايران الصاروخي وما حدث أخيراً في ايران من إضطرابات رغم تأكيده على فشل الجانب الامريكي في بلوغ نواياه.

وفي شأن التمويل الملياري الدولي لايران إعتبر عراقجي ذلك دليلاً علي الترحيب بايران على النطاق العالمي ومساعي المجتمع الدولي الى السعي لصيانة الاتفاق النووي من شر الضغوط الأمريكية المكثفة، معلناً عن مقترحات تمويلية تقدمت بها دول مختلفة بلغت 80 مليار دولار تم التوقيع على 30 مليار منها كعقود حيث تقدمت كوريا الجنوبية ب8 مليارات دولار وتقدمت النمسا بمليار دولار لرفع منسوب تجارتها مع ايران ناهيك عن ما تقدمت بها دول كفرنسا وايطاليا والصين وروسيا.

علماً بأنّ مؤتمر يوروماني اُقيم في باريس بمشاركة مجموعة من الشخصيات المصرفية المسؤولة ومساعد وزير الخارجية الايراني بمحورية الموضوع الاقتصادي الايراني خلال هذا الشهر.

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