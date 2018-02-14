3 طائرات ايرباص لشركة ايرانية جديدة تهبط في مشهد المقدسة

العالم - ايران

بهذا الخصوص أوضح مصدر مطلع لوكالة انباء فارس، أن الطائرات الثلاث بالفعل وصلت الى مطار شهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهدالمقدسة (شمال شرق)، لافتا الى أن الطائرات تتعلق بشركة "طهران اير" التي ستدشن رسميا في الشهور المقبلة بهذا الاسم او باسم "صافات".

وبيّن المصدر المطلع أن الطائرات الثلاث المتواجدة في مشهد من طراز 319 موديل عام 2002 تعود ملكيتها لشركة طهران اير، التي تمتلك طائرة اخرى من طراز ايرباص 319 موديل 2003 تتواجد حاليا في مطار يزد الدولي.

كما ان شركة طهران اير تمتلك ايضا طائرة اخرى من طراز ايرباص 319 موديل 2003 وتشغل حاليا ضمن اسطول شركة "قشم اير".

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