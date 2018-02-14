شرطة طهران تعتقل 90 متلاعبا باسعار النقد الاجنبي

العالم - ايران

وأوضح العميد رحيمي أن عملية الاعتقال تمت في اقل من 10 دقائق بعد تحريات دامت اكثر من شهر.

وأشار الى أن السماسرة المعتقلين أخلّوا بالنظام الاقتصادي للبلاد بغية تحقيق الربحية عبر رفع الاسعار وسيحالون للقضاء.



وبيّن العميد رحيمي أن الشرطة تدخلت بطلب من المسؤولين والبنك المركزي الايراني وأن هذا التدخل ليس مرحليا، وأن جميع الوحدات من شرطة الاستخبارات والامن وشرطة الانترنت والوحدات المتخصصة ستواصل عملها بهذا الخصوص.

ولفت الى أن اغلبية الموقوفين من اصحاب السوابق ومن حسن الحظ تم اعتقال العقل المدبر لهؤلاء المخالفين.

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