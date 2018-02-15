ظريف: العراق شريك سياسي واقتصادي لايران

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء العراق حيدر العبادي على هامش مؤتمر اعادة اعمار العراق في الكويت وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار ظريف الى سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه العراق وقال: ان ايران وقفت بجانب العراق في مكافحتها مع الارهاب ولن تألو جهدا في المشاركة في اعادة اعمار العراق وتعتبر العراق شريكا سياسيا واقتصاديا.

واضاف ظريف "نظرا الى وجود رغبة لدى الشعب الايراني والقطاعات الاقتصادية والتجارية في التعاون مع العراق فأننا نأمل في توسيع حجم علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع العراق".

بدوره أشاد رئيس الوزراء العراقي بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية بدعم العراق ومحاربة الارهاب، مشيرا الى أهمية مشاركة الجمهورية الاسلامية في إعادة اعمار العراق.

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