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رد حاسم من ولايتي على الوفد الاوروبي.. ماذا طلب الوفد؟

رد حاسم من ولايتي على الوفد الاوروبي.. ماذا طلب الوفد؟
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي إن القضية الصاروخية الإيرانية لا تعني أحداً وذلك في معرض إشارته إلى الأسئلة التي طرحها أعضاء البرلمان الأوروبي حول المسألة الصاروخية الإيرانية.

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على هامش لقائه بالوفد البرلماني الأوروبي قال ولايتي: إن إيران مثل جميع البلدان تعمل بما يتناسب مع أوضاعها الخاصة وقال: إن الصناعة الصاروخية ومراحل تطورها لا تعني أحداً.

وحول لقائه مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي قال ولايتي: لقد عقدنا إجتماعاً مع الجانب الأوروبي لأكثر من ساعة وبحثنا خلاله العلاقات الثنائية.

وقال: لقد تم خلال الإجتماع طرح أسئلة حول أوضاع المنطقة وموقف إيران من سوريا واليمن والعراق مشيراً إلي إننا أقنعنا الجانب الأوروبي بأسباب تقديمنا الدعم لهذه البلدان.

وأضاف: إن لدى الجانب الأوروبي رغبة في تطوير العلاقات مع إيران، مشيراً إلى إن هؤلاء يرون في إيران البلد الوحيد الذي ساعد على عدم إنهيار دول المنطقة.

وصرح ولايتي: لقد قال هؤلاء بصراحة إن أملهم معقود على إيران في تثبيت السلام والأمن في المنطقة مشيرين إلى الأوضاع المتدهورة لليبيا التي تسببت بها تدخلات بعض الدول الأوروبية والعربية.

وحول سياسة إيران بشأن البرنامج الصاروخي قلنا لهم إن الصواريخ هي أداة دفاعية وإن كل بلد يختار الأدوات الدفاعية التي تناسبه.

وشدد ولايتي على أن إيران تعمل على تطوير برنامجها الصاروخي على أساس مصالحها الوطنية وهذا لا يعني أحداً ولن نسمح لأحد بالتدخل فيه.

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