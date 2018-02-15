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ريابكوف: اميركا تسعى لزعزعة الاستقرار في ايران

ريابكوف: اميركا تسعى لزعزعة الاستقرار في ايران
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان اميركا تسعى بطرحها اتهامات لا اساس لها ضد ايران لزعزعة الاستقرار فيها.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "تاس" اثر لقائه في طهران اليوم الاربعاء مساعد الخارجية الايراني عباس عراقجي، قال ريابكوف، ان اميركا تسعى عامدة لزعزعة الاستقرار في ايران عبر طرح اتهامات لا اساس لها ضدها.

واضاف، اننا قلقون جدا من محاولات بعض الدول بقيادة اميركا لربط قضايا بالمباحثات حول الاتفاق النووي لا صلة لها بها.

واكد هذا الدبلوماسي الروسي، ان بعض هذه الاجراءات تتمثل في طرح اتهامات حول الدور الايراني السلبي المزعوم في شؤون المنطقة خاصة فيما يتعلق ببعض دول الشرق الاوسط.

وتابع مساعد الخارجية الروسي، اننا نعتقد بان هذا الاتهامات ممنهجة وتهدف لزعزعة الاستقرار في ايران.

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