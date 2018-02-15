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ممثلية ايران بالامم المتحدة ترد على مزاعم نيكي هايلي:

سياسات واشنطن هي المصدر الاساس لعدم الاستقرار في المنطقة

سياسات واشنطن هي المصدر الاساس لعدم الاستقرار في المنطقة
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

اصدرت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية بالامم المتحدة بيانا ردت فيه على مزاعم المندوبة الاميركية بالمنظمة الدولية نيكي هايلي، واعتبرت الدعم الاميركي غير المحدود لسياسات الكيان الصهيوني العدائية بانه المصدر الاساس لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

العالم - إيران

وجاء في البيان، ان مندوبة اميركا الدائمة كررت مرة اخرى اثناء اجتماع مجلس الامن يوم 14 فبراير/ شباط الحالي، اتهاماتها التي لا اساس لها حول ما وصفته بدور ايران المزعزع للاستقرار في سوريا، في حين ان الحقائق تدل على الجهود الصادقة التي تبذلها ايران لازالة التوتر في سوريا، لكن الحكومة الاميركية عرقلت اي مساع في هذا الاتجاه.

واضاف البيان: ان دور اميركا في نشر داعش والارهاب في المنطقة لايمكن انكاره، فالمغامرات والتدخلات الاميركية غير القانونية في مختلف دول المنطقة وخاصة العراق وليبيا وسوريا ولبنان وافغانستان ادت الى زعزعة الاستقرار في هذه الدول وتداعيات كارثية في المنطقة.

وتابع البيان: ان تصريحات المندوبة الاميركية في هذا الاجتماع واستمرار الدعم الاميركي بلا قيد او شرط لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته اللاقانونية والعدوانية، قد اصبح المصدر الاساس لانعدام الامن والاستقرار في الشرق الاوسط.
 

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