بالفيديو ...ولايتي: علاقات ايران بالعالم الاسلامي تمتد على طول عمر الاسلام

العالم - خاص بالعالم

وأضاف ولايتي اليوم الخميس خلال ملتقى عقد في العاصمة طهران إحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة لإستشهاد عماد مغنية، اشار الى فترة توليه وزارة الخارجية في ايران قائلا، انه كان قد شهد آنذاك تبلور المقاومة الاسلامية والخدمات القيمة التي أسدتها هذه المجموعة النضالية.

وتابع ولايتي متطرقا الى الشبهات التي تثيرها بعض وسائل الإعلام بشأن مساعدات إيران الى لبنان والعراق وفلسطين وأفغانستان، قائلا انها شعارات ومزاعم تطرح من قبل العملاء والمرتزقة وتجري على لسان بعض الجهلة في الخارج والداخل ويتم الترويج لها بواسطة اعلام العدو.

وأضاف الامين العام للصحوة الاسلامية ان العلاقة بين إيران والعالم الإسلامي تعود بتاريخها الى عراقة التاريخ الإسلامي.

يذكر ان الملتقى المنعقد بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإستشهاد الحاج عماد مغنية في طهران، شارك فيه اللواء سليماني قائد فيلق القدس الى جانب شخصيات ايرانية بارزة وجمع غفير من الضيوف الاجانب وشخصيات فلسطينية ولبنانية بمن فيهم المساعد التنفيذي للامين العام لحزب الله الشيخ نبيل قاووق.

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