هذا اعتراف اسرائيلي حول الصواريخ الإيرانيّة!

قالت مصادرَ أمنيّة رفيعة في تل أبيب إن التهديد الجديد، الذي يتحدث عنه وزير الحرب في الكيان الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، مرتبط بالقدرات الصاروخيّة الدقيقة لإيران.

وبحسب محلّل الشؤون العسكريّة في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أليكس فيشمان الذي ينقل عن المصادر الأمنيّةٍ الرفيعةٍ، فإنّ الصواريخ الإيرانية التي تُشكّل "التهديد الجديد" هي من طراز "شهاب"، ويصل مداها إلى 1650 كلم و1950 كلم، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّها منصوبة في الأراضي الإيرانيّة ومُوجهّةً نحو الكيان الإسرائيلي. ونقلاً عن المصادر عينها، كشف فيشمان عن أنّ الإيرانيين يطوّرون كذلك صواريخ أكثر دقّة من طراز "عماد".

واعتبر فيشمان أنّ كمية كبيرة من صواريخ كهذه بأيدي الإيرانيين ستحدث تغييرًا في ميزان القوى الإقليميّ، إذْ أنّه بالإمكان إطلاقها من إيران وضرب مؤسسات الحكم، مثل الكنيست ومقر وزارة الأمن (الحرب)في تل أبيب ومنشآت عسكرية ومطارات ومحطات توليد كهرباء، بدقة، على حدّ تعبير المصادر التي اعتمد عليها المُحلّل الصهيونيّ.

وأضاف فيشمان: بما أنّ جميع وسائل الدفاع "الإسرائيليّة" وحتى المتطورة منها، لن توفر أبدًا حماية بنسبة 100%، فإنّه ينبغي الأخذ بالحسبان أنّ صاروخًا من بين كل عشرة صواريخ سينجح في الوصول ليُصيب بنية تحتيةٍ إستراتيجيّةٍ، ووجود صواريخ كهذه يحدث تغييرًا في الوضع الإستراتيجيّ لـ"إسرائيل"، بحسب تعبيره.

وشدّدّ المُحلّل أنّ من شأن هذا التطوّر أنْ يؤدّي إلى تقييد حرية عمل إسرائيل على الجبهة، مذكّرًا بأنّ "إسرائيل" لا تقوم بشنّ هجمات في عمق الأراضي اللبنانية اليوم تحسبًا من إطلاق صواريخ وتدهور الوضع إلى حرب، على حدّ قوله.

وتابع فيشمان: الإيرانيون أجروا تجربة على صاروخ من طراز "خرمشهر"، يصل مداه إلى 2000 كلم، وهو قادر على حمل رأس حربي نووي، كما أنّهم يُحاولون نشر صواريخ دقيقة متوسطة المدى في سورية ولبنان. وهذه مسألة وقت فحسب، وخلال السنوات الخمس المقبلة ستكون كمية الصواريخ الدقيقة التي تهدد "إسرائيل" كبيرةً، وسيُواجه الجيش "الإسرائيليّ" صعوبة في مواجهتها.

وبات الإعلام العبريّ كما كان مُتوقعًا، يُسلّط الضوء على الخطر الإيرانيّ الداهم، على حدّ تعبيره، حيث نقل مُحلل الشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، عن مصادر صهيونيّة وصفها بأنّها رفيعة المُستوى، نقل عنها قولها إنّ الصاروخ الإيرانيّ "خرمشهر"، الذي تمّت تجربته هو رسالة تحدٍّ واضحةٍ لكلٍّ من واشنطن وتل أبيب، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الحديث يدور عن صاروخٍ جديدٍ وخطيرٍ جدًا، ذلك أنّه علاوةً على تهديده كلّ بقعة في دولة الاحتلال، فإنّه أيضًا يحمل ثلاثة رؤوس ينفصل الواحد عن الآخر، وشدّدّت المصادر عينها، على أنّ هذه هي المرّة الأولى التي تكشف فيها طهران عن حيازتها لهذا الصاروخ، لافتةً إلى أنّ الكيان الإسرائيلي يأخذ هذا الصاروخ على محملٍ كبيرٍ من الجدّ والخشية.

علاوةً على ذلك، رأت المصادر ذاتها، كما أكّدت الصحيفة العبريّة، أنّ التجربة الصاروخيّة الإيرانيّة هي رسالة للولايات المُتحدّة الأمريكيّة مفادها أنّه من الأفضل لها أنْ تُحاور وتُفاوض إيران، لأنّ التصعيد سيجلب التصعيد، وربمّا الخطأ في الحسابات (MISCALCULATION)، كما يُقال في العلاقات العامّة، قد يقود إلى حربٍ طاحنةٍ لم يُردها أيًّا من الأطراف.

المصدر: رأي اليوم

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