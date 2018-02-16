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استاذة جامعية: الايرانيات أقل إصابة بسرطان الثدي من نساء الغرب

استاذة جامعية: الايرانيات أقل إصابة بسرطان الثدي من نساء الغرب
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

صرحت الاستاذة وعضو الهيئة العلمية في الجامعة الطبية في ايران، رغم انتشار سرطان الثدي الا ان الاحصاءات تشير الى ان النساء الايرانيات أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي من النساء الغربيات.

العالم - إيران

وقالت ناهيد نفيسي: ان هذا النوع من السرطان واحد من أمراض السرطان المنتشرة بين النساء، ومع ذلك فإن إصابة النساء الايرانيات بهذا السرطان أقل من النساء الغربيات.

وأضافت: وفق آخر التقارير، فإن نسبة الاصابة بسرطان الثدي في ايران هي 30 حالة في كل 100 ألف، في حين أن هذه النسبة في الدول الاوروبية تبلغ 120 حالة في كل 100 ألف، وفي أميركا الشمالية 90 حالة في كل 100 ألف.

وتابعت: لحسن الحظ لدينا اليوم متخصصون بارزون في مجال كشف سرطان الثدي وعلاجه في ايران، ورغم ان احصاءات هذا النوع من السرطان تشير الى ازدياد الا ان نسبة الزيادة مشابهة لسائر الدول، بحيث في المقارنة مع المانيا وايطاليا المقارب سكانهما لسكان ايران، فإن نسبة الزيادة في ايران اقل منهما.

وأشارت هذه الاخصائية في جراحة سرطان الثدي، الى ان 10 آلاف شخص يصابون بهذا النوع من السرطان في ايران سنويا، فيما تبين الاحصاءات ان النساء الشابات أصبحن أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان، والسبب هو ان ايران ترتفع فيها نسبة الشباب.

وأرجعت الاستاذة الايرانية أهم أسباب الاصابة بسرطان الثدي الى التغذية غير السليمة وتلوث الهواء ونوع الممارسات اليومية والتأخر بالزواج وعدم إرضاع الوليد، لذلك يمكن الوقاية منه الى حد كبير.

المصدر: وكالة فارس

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