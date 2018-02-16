قائد حرس الحدود الإيراني يستعرض مستجدات مصير الجندي المفقود في حادثة ميرجاوه

العالم - إيران

وأعلن العميد رضائي حول آخر مستجدات مصير الجندي المفقود خلال حادث ميرجاوة أن الجندي براتي هو موجود داخل الأراضي الباكستانية وإن زمرة ما تسمى بـ"جيش العدل" تقوم بتغيير مكانه بشكل مستمر وقال إننا نتابع مصير براتي عبر الحكومة الباكستانية وحرس الحدود والجهاز القضائي والقوات العسكرية الباكستانية ولكننا لم نتمكن لحد الآن من استعادته .

وحول وضع سعيد براتي قال العميد رضائي إنه بخير ولدينا أخبار بأنه بصحة وعافية كاملتين مشيرا إلى أن المسؤولين الباكستانيين قد عبئوا طاقاتهم في هذا الإطار ونامل في أن ننجح بإعادته إلى أحضان أسرته.

الجدير بالذكر أن 12 عنصرا من حرس حدود "مير جاوة" تعرضوا اثناء تغيير الواجب في الـ26 من ابريل نيسان المنصرم لاعتداء وكمين من قبل الارهابيين في منطقة "مير جاوة" الحدودية ما أسفر عن استشهاد 9 منهم وجرح اثنين اخرين وفقد سعيد براتي الذي بات مصيره مجهولا بعد اسره من قبل زمرة ما تسمى بجيش العدل التي تبنت مسؤولية الاعتداء.

المصدر: وكالة فارس

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