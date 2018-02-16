وزير النفط الايراني يتوجه الى الهند غدا

العالم - إيران

وتعد الهند بعد الصين رابع مستهلك للنفط في العالم وثاني اكبر زبائن الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي الى ايران في العام الماضي بحث موضوع مشاركة واستثمار بلاده في تطوير قطاعات النفط والغاز الايرانية.

وقدمت شركة النفط والغاز الهندية "او.ان.جي.سي.ويدش" مشروعا بقيمة اكثر من 3 مليارات دولار لتطوير حقل "فرزاد بي" الغازي الايراني، الا ان ايران تريد اجراء تعديلات عليه.

لذا يبدو انه من الممكن ان تتوفر الفرصة خلال زيارة الرئيس روحاني الى الهند للوصول الى نتيجة مشتركة حول هذا التعاون الغازي.

المصدر: وكالة فارس

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