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وزير النفط الايراني يتوجه الى الهند غدا

وزير النفط الايراني يتوجه الى الهند غدا
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

يتوجه وزير النفط الايراني بيجن زنكنة الى الهند غدا الجمعة للالتحاق بالوفد الايراني برئاسة الرئيس حسن روحاني الذي وصل الى مدينة احمد آباد الهندية اليوم الخميس.

العالم - إيران

وتعد الهند بعد الصين رابع مستهلك للنفط في العالم وثاني اكبر زبائن الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المجال.

وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي الى ايران في العام الماضي بحث موضوع مشاركة واستثمار بلاده في تطوير قطاعات النفط والغاز الايرانية.

وقدمت شركة النفط والغاز الهندية "او.ان.جي.سي.ويدش" مشروعا بقيمة اكثر من 3 مليارات دولار لتطوير حقل "فرزاد بي" الغازي الايراني، الا ان ايران تريد اجراء تعديلات عليه.

لذا يبدو انه من الممكن ان تتوفر الفرصة خلال زيارة الرئيس روحاني الى الهند للوصول الى نتيجة مشتركة حول هذا التعاون الغازي.

المصدر: وكالة فارس

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