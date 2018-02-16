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الداخلية الايرانية: دعم وحماية اللاجئين من اولوياتنا

الداخلية الايرانية: دعم وحماية اللاجئين من اولوياتنا
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

اكد مدير عام دائرة الرعايا الاجانب في وزارة الداخلية الايرانية احمد محمدي فر، ان تعزيز دعم وحماية اللاجئين بالتوازي مع التصدي للهجرة غير الشرعية يعتبر من اولويات الداخلية الايرانية .

العالم - إيران

جاء ذلك لدى استقباله اليوم الخميس وفدا برلمانيا من الاتحاد الاوروبي حيث اشار محمدي فر خلال اللقاء الى ان من اهم دواعي قلق ايران في هذا المجال هو الارهاب والمخدرات واحتمالات نقله الى داخل البلاد معربا عن امله في ان يدعم المجتمع الدولي والدول الاوروبية ايران في مجال ادارة وتامين نفقات اللاجئين .

واشار الى حماية ودعم ايران الراسخ للاجئين وقال ان التشجيع على عودة اللاجئين طواعية هو من بين هذه الامور ولكن عدم التزام الاطراف المعنية الاخرى بتعهداتها تسبب في وقف عملية عودة اللاجئين الى بلدانهم .

وتابع انه نحو 400 من اللاجئين الافغانيين الى ايران فقط تم اسكانهم في دول اخرى .

واوضح انه انه رغم التعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة والحكومة الافغانية فان العودة الطوعية للاجئين لم يكتب لها النجاح ولكن تم تمديد هذا الاتفاق الى العام 2020 .

واستعرض البرامج الاساسية لوزارة الداخلية في هذا المجال وقال ان اعداد مشروع تعزيز دعم وحماية اللاجئين والسعي لمواجهة الهجرة غير الشرعية على الحدود الشرقية للبلاد هي من جملة هذه البرامج.

واكد بذل المساعي لتوفير ظروف افضل للاجئين ولكننا نتوقع اقل ما يمكن من الدعم من المجتمع الدولي والدول الاووبية في هذا  المجال .

وقال انه تم انفاق 300 مليون دولار في قطاع التعليم للمهاجرين في الوقت الذي لم تتلق ايران سوى نحو 3 ملايين دولار من الدعم.

واشار الى وجود اكثر من 400 الف تلميذ افغاني يتلقون التعليم في مدارس البلاد فيما تخرج نحو 25 الف لاجئ ومهاجر من جامعات البلاد.

واعتبر الجماعات الارهابية بانها واحد من اخطر التهديدات في هذا المجال وقال لقد عثرنا على جماعات ارهابية مدسوسة بين اللاجئين الى ايران مشيرا الى ان الظروف الامنية والاقتصادية السيئة في افغانستان تساعد على تواجد داعش في هذا البلد .

المصدر: وكالة فارس

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