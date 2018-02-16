تشييع شهداء الناقلة سانتشي غدا الجمعة في طهران

العالم - إيران

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة النفط الايرانية، ستنطلق مراسم تشييع هؤلاء الشهداء عقب صلاة الجمعة في طهران من مصلى الامام الخميني (رض) في طهران، وبمشاركة القادة العسكريين ومسؤولي وحشود المصلين ليواروا الثرى في مثواهم الاخير.

وكانت ناقلة النفط الايرانية سانتشي قد تعرضت في السادس من يناير الماضي لحادث اصطدام بسفينة صينية علي بعد 200 ميلا من ميناء شنغهاي؛ ما ادى الى احتراق السفينة وبالتالي غرقها.

وادى حادث غرق الناقلة الايرانية الي استشهاد 32 بحارا الى جانب ركاب السفينة؛ حيث تم انتشال جثامين 3 من هؤلاء الشهداء وتحديد هويتهم، ومن ثم نقلهم فجر امس الاربعاء الى الأراضي الإيرانية

المصدر: وكالة إرنا

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