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طهران:

لايحق للجبير ان يتحدث نيابة عن الحكومة والشعب في العراق

لايحق للجبير ان يتحدث نيابة عن الحكومة والشعب في العراق
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، وفي معرض رده على تصريحات وزير الخارجية السعودي على هامش مؤتمر اعادة اعمار العراق في الكويت، قال ان عادل الجبير قد نسي بانه لا ينبغي ولا يحق له ان يتحدث نيابة عن الحكومة والشعب العراقيين.

العالم - ايران

واضاف قاسمي ان الحكومة والشعب في العراق وسائر البلدان التي تتحلي بالوعي والمصداقية تقرّ علي الدوام بدور ايران المصيري في ارساء الاستقرار ومكافحة الارهاب التكفيري في المنطقة والعراق وترسيخ الامن في هذا البلد.

وتابع القول ان مزاعم عادل الجبير هي اقل شأنا من ان يتم الرد عليها من جديد.

واردف قاسمي، ان وزير الخارجية السعودي وكما يبدو عليه لقد اعتاد علي اطلاق تصريحات وثرثرات غير مدروسة وغير مسؤولة.

وكان عادل الجبير قد طرح في مؤتمر الكويت الدولي حول اعادة اعمار العراق، مزاعم واهية ضد ايران وادعي بان 'تدخل ايران ادي الي تعريض العراق وسلامة اراضيه والهدوء والاستقرار في هذا البلد الي الخطر'؛ علي حد زعمه.

واستضافت الكويت في الـ 12 من فبراير الحالي، مؤتمرا دوليا علي مدي 3 ايام بهدف دعم العراق لاعادة اعمار المناطق المنكوبة اثر الحرب ضد داعش.

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