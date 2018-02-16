لايحق للجبير ان يتحدث نيابة عن الحكومة والشعب في العراق

العالم - ايران

واضاف قاسمي ان الحكومة والشعب في العراق وسائر البلدان التي تتحلي بالوعي والمصداقية تقرّ علي الدوام بدور ايران المصيري في ارساء الاستقرار ومكافحة الارهاب التكفيري في المنطقة والعراق وترسيخ الامن في هذا البلد.

وتابع القول ان مزاعم عادل الجبير هي اقل شأنا من ان يتم الرد عليها من جديد.

واردف قاسمي، ان وزير الخارجية السعودي وكما يبدو عليه لقد اعتاد علي اطلاق تصريحات وثرثرات غير مدروسة وغير مسؤولة.

وكان عادل الجبير قد طرح في مؤتمر الكويت الدولي حول اعادة اعمار العراق، مزاعم واهية ضد ايران وادعي بان 'تدخل ايران ادي الي تعريض العراق وسلامة اراضيه والهدوء والاستقرار في هذا البلد الي الخطر'؛ علي حد زعمه.

واستضافت الكويت في الـ 12 من فبراير الحالي، مؤتمرا دوليا علي مدي 3 ايام بهدف دعم العراق لاعادة اعمار المناطق المنكوبة اثر الحرب ضد داعش.

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