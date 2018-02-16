الغرب يستخدم علمه لدمار البشرية

العالم - ايران

وفي كلمته أمام ملتقى "إدارة العلم" الذي استضافته جامعة العلوم البحرية في ميناء نوشهر (شمال ايران)، قال العميد محمد حسين دادرس: ان تعاليمنا الدينية أكدت كثيرا على اكتساب العلم.

واضاف: ان العلم الذي نبحث عنه هو العلم الذي يكون منشأه محددا، وهدفه أيضا محدد، وأن يوصلنا الى غاياتنا.

وتابع: ان العلم في عالم الغرب ليس بالقليل، الا انه يستخدم لتدمير البشر والبشرية ومواردها.

وأردف: رغم ان حرية الفكر هي الاساس لاكتساب العلم، وفي نظامنا وبنيتنا الدفاعية علينا ان نتجه الى العلم الذي يخلصنا من التبعية ويحقق لنا العزة والكمال الانساني، كما ان علينا ان نتجه الى العلم الذي يلبي احتياجات بنيتنا العلمية.

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