البث المباشر
الهلال الاحمر الفلسطيني: ٢٧ إصابة حصيلة المواجهات في الضفة المحتلة ، بينها ٥ بالرصاص الحي، و٥ بالرصاص المطاطي، و١٧ اختناقا بالغاز
الاحتلال يعتقل فتى (16 عاماً) خلال المواجهات المندلعة على المدخل الشمالي لمدينة أريحا.
لافروف: الولايات المتحدة تنوي عزل جزء كبير من سوريا من أجل خلق كيان مستقل يعتمد على الأكراد
الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس مجلس النواب اللبناني يقول للمسؤول الأمريكي إن المقترحات المطروحة حاليا "غير مقبولة"
رويترز:رئيس برلمان لبنان يؤكد لمساعد تيلرسون ضرورة ترسيم الحدود البحرية مع"إسرائيل"عبر اللجنة المنبثة عن تفاهم 1996
مراسل العالم: اصابات بالرصاص الحي في مواجهات قرية المزرعة الغربية
مراسل العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي شرعت باطلاق الرصاص المطاطي
قوات الاحتلال تستهدف بشكل مباشر ومتعمد طواقم قناة العالم
مراسل العالم: الشارع الفلسطيني لا زال يمتلك القدرة على التصدي للاحتلال الاسرائيلي
مراسل العالم: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعد لهجوم ضد المتظاهرين الفلسطينيين

السفير الايراني في فرنسا: طهران وباريس ترغبان بتطوير العلاقات الثقافية

السفير الايراني في فرنسا: طهران وباريس ترغبان بتطوير العلاقات الثقافية
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

اشار السفير الايراني في فرنسا ابوالقاسم دلفي الى العلاقات الثقافية العريقة بين طهران باريس، مؤكدا بان البلدين مازالا يرغبان بتطوير هذه العلاقات.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح للسفير دلفي خلال استقباله وفدا يضم 18 من اساتذة اللغة والادب العربي من جامعات مختلف انحاء ايران الذين يزورون العاصمة الفرنسية للمشاركة في ورشة تعليمية تقيمها مؤسسة "اينالكو"'.

وقال: ان امكانية ايجاد كرسي للغة الفارسية في فرنسا كبيرة ويتوجب بذل المزيد من المساعي في هذا السياق.

واضاف، انه وبعد الاتفاق النووي، اصبحت الارضية متوفرة اكثر للتعاون في مختلف القطاعات ومنها القضايا الثقافية مع الدول الاخرى.

وقال السفير دلفي: ان السفارة الايرانية عازمة على تطوير وتسهيل التعاون العلمي بين البلدين.

وتم في هذا اللقاء البحث حول امكانية تطوير كراسي اللغة الفارسية.

103-10

روابط ذات صلة

فرنسا تمول صادرات إلى إيران لتفادي الحظر الأميركي

منتجو قطع السيارات بالمانيا وفرنسا في طريقهم الى ایران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

غسان سلامة يبحث مع شكري آخر التطورات في ليبيا

قلق أوروبي من حالة الطوارئ التي تفرضها تركيا

سفاح فلوريدا على صلة بجماعة عنصرية تؤمن بتفوق العرق الأبيض

إيران تعد مشروع قانون لتنظيم المسيرات والتجمعات الشعبية

 قناة "العربية" تطرد من هيئة البث البريطانية فتهاجم "الجزيرة"

مجموعة بحرية إيرانية ترسو في ميناء كولومبو بسريلانكا

الاحتلال الاسرائيلي يقرر تسليم جثمان الشهيد الزماعرة

سياسي ليبي يدعو إلى عودة أرملة القذافي "معززة مكرمة"

مراسلة العالم توضح كيف استهدف الاحتلال طاقم القناة

الموسوي: يخطئ الحكام العرب اذا اعتقدوا انه بالتطبيع مع "اسرائيل" يطيلون أمد حكمهم

العراق.. القبض على طبيب "داعش" الإرهابي في الموصل

بهذه الطريقة تخلص من رائحة الثوم في الفم

بالصور.. تشييع جثامين 3 من شهداء ناقلة النفط الإيرانية سانتشي

شاهد..ماذا قال يلدريم لصحفي اتهم تركيا بقتل مدنيين بعفرين؟

شاهد فيديو غريب جدا... لص يقع ضحية زميله !

الكرملين يرفض اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية

لسبب صادم... تاجر مخدرات يخطف ممرضين!

الاستفتاء على الدستور.. الخيار الوحيد أمام مجلس النواب الليبي

شاهد... حمار وحشي يتخلص بذكاء من نمر حاول اصطياده 

قبيل عملية الغوطة, محاولة اغتيال فاشلة لأحد قياديي العميد النمر

الأکثر مشاهدة