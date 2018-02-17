ولايتي: زيارة تيلرسون للمنطقة تأتي على خلفية الهزائم الاميركية

جاء ذلك لدى لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الجمعة في بغداد حيث أكد الجانبان على القواسم الثقافية والدينية والسياسية للبلدين فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية كما بحثا آخر التطورات الإقليمية.

وأشار ولايتي خلال اللقاء إلى أن أميركا تشكل أكبر معضلة لمنطقة الشرق الأوسط، وقال: إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تأتي على خلفية الهزائم الميدانية والعسكرية الأميركية وفشل مخططاتها للدول الإسلامية.

وأفاد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد بدقة التحركات السياسية العسكرية والأمنية الأميركية في المنطقة، وقال: إن التعاطي المستمر بين إيران والعراق وسوريا لن يسمح للأميركيين بالتغلغل في المناطق التي يقطنها الأكراد.

واعرب ولايتي عن أمله في: أن يتمكن أشقائنا في العراق من صيانة تراث شهداء الحرب على داعش وأن يدعموا الانبعاث الجديد في هذا البلد.

وخاطب الجعفري بالقول: أنا آمل في أن تتمكن ومن خلال سجلك اللامع ومواقفك وإيمانك أن تمارس دوراً إيجابياً في إدارة التطورات السياسية بالعراق.

بدوره أكد الجعفري خلال اللقاء على الإمكانيات والطاقات الذاتية للعراق، وقال: إن الشعوب عندما تعتمد على قدراتها الداخلية فليس بإمكان أي عدو الوقوف بوجهها.

وأشار إلى أن "عملية مكافحة جماعة داعش كشفت للجميع أن إيران حكومة وشعباً هم أشقائنا الحقيقيين" وقال إن الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها دور مهم في دعم استراتيجية المقاومة في المنطقة.

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