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ايران والمانيا توقعان وثيقة للتعاون النووي

ايران والمانيا توقعان وثيقة للتعاون النووي
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

وقعت اليوم وثيقة التعاون الثنائي بين ايران وشركة GRS الألمانية، بحضور السفير الألماني في ايران ميخائيل برختولد ورئيس مركز نظام الأمان والسلامة النووي حجت الله صالحي.

العالم ـ إيران

وأفادت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم السبت، ان الوثيقة، تهدف الي التعاون الثنائي، و جري اعدادها لارتقاء قدرات مركز نظام الأمان والسلامة النووي في البلاد. 

وتم التوقيع علي مذكرة التفاهم إثر زيارة مجموعة من كبار مدراء شركة GRS لمركز نظام الأمان والسلامة النووي في حزيران/يونيو 2017.

التعاون الثنائي بين ايران والشركة الألمانية سيكون في مختلف المجالات بمافيها الرموز التخصصية للأمان والسلامة النووية وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات بخصوص تأسيس مركز الأمان والسلامة النووي.

يذكر ان مركز الأمان والسلامة النووي الايراني كان قد بدأ تعاونه النووي سابقا مع الاتحاد الأوروبي ومركز نظام الأمان والسلامة النووي السويسري.

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