ولايتي يؤكد فشل المؤامرة الاميركية في تقسيم العراق

العالم - العراق

وصرح ولايتي من بغداد خلال كلمة القاها في المؤتمر التأسيسي للمجمع العراقي للوحدة الاسلامية، بان الاسلام بدأ يستعيد مكانته مع تصاعد أمواج الصحوة الاسلامية التي رفع رايتها الامام الخميني الراحل (رض).

وقال ان الاميركان يسعون الى تقسيم العالم الاسلامي والمنطقة مضيفا ان أوهام وأحلام الاميركيين والصهاينة في المنطقة لن تتحقق.

واضاف ان المؤامرة الاميركية فشلت في تقسيم العراق الى 3 اجزاء مشددا على ان قائد الثورة الاسلامية في ايران لن يسمح بتحقيق الأميركان أحلامهم.

وحذر ولايتي انه اذا نجح الاميركان في سوريا فسيأتي دور تركيا وبعدها العراق وسائر الدول.

وأكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الدولية أن الشرق الاوسط الجديد الذي يحاول الاميركان والغرب إيجاده هو في الحقيقة تمزيق للمجتمع الاسلامي.

وأضاف: إن أميركا والغرب يحاولون تحقيق ما يسمونه الشرق الأوسط الجديد وهو في الحقيقة تقسيم للمجتمعات الاسلامية.. الاميركان يحاولون اليوم تقسيم سوريا بوجودهم شرق الفرات.. ان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يجول بين دول المنطقة لبث التفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية ودولها.. إن الاميركيين بصدد إيجاد قاعدة للناتو بمساعدة بعض الدول الإسلامية للحيلولة دون تحقيق الوحدة في هذه الدول.

وتابع: ليعلم الأميركيون والصهاينة أنهم كما مُنوا بالهزيمة في لبنان وسوريا والعراق فإن أوهامهم لن تتحقق.. وستطردهم جبهة المقاومة في العراق وسوريا ولبنان من شرق الفرات.

ويزور علي اكبر ولايتي العراق للمشاركة في المؤتمر التأسيس للمجمع العراقي للوحدة الاسلامية بدعوة رسمية من رئيس المجمع "علي العلاق" رئيس لجنة الاوقاف في البرلمان العراقي.

وأكد ولايتي ضرورة احياء القيم الاسلامية الاصيلة، وقال: ان هذا الامر يؤدي الى انقاذ المجتمع وتحريره مضيفا اننا نأمل في تعميم فكرة تأسيس مراكز التقريب في الدول الاسلامية لنحظى بمركز عالمي للتقريب بين كافة المذاهب الاسلامية.

ویزور مستشار قائد الثورة الاسلامیة في ایران للشؤون الدولیة علي اكبر ولایتي، العراق بدعوة خاصة للمشاركة ببرنامج تأسیس مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیة في العراق بإشراف لجنة الاوقاف البرلمانیة في مجلس النواب العراقي.

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