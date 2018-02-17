إيران توقع مذكرة تفاهم مع روسيا لتطوير حقل سوسنكرد النفطي

العالم ـ إيران

وتنص مذكرة التفاهم الموقعة بين مدراء شركة تطوير حقول النفط والغاز (إيدرو أويل) وشركة (ZARUBEZHNEFT) الروسية على تشكيل فريق عمل مشترك من الخبراء وعند التوصل الى اتفاق نهائي، تقوم الشركتان بالتفاوض وتوقيع العقد النهائي مع شركة النفط الوطنية الايرانية.

وأكد "نصرالله زارعي" المديرالتنفيذي لشركة تطوير حقول النفط والغاز (إيدرو اويل) على ضرورة جذب الاستثمارات واختيار شركاء أجانب صالحين، وقال إن شركته أجرت خلال الأشهر الماضية مفاوضات مع عدة شركات، وأسفرت المحادثات الأولية عن إبرام مذكرة تفاهم للتعاون والمشاركة مع شركة زاروبج النفطية الروسية.

واشار زارعي إلى أن التقديرات الأولية لحجم الاستثمار في حقل سوسنكرد النفطي تبلغ 900 مليون دولار.

علماً ان حقل سوسنكرد النفطي يبعد 45 كيلومترا عن مدينة اهواز، ومن الحقول النفطية الجديدة، وتبلغ التقديرات الأولية لحجم الانتاج اليومي فيه نحو 30 الف برميل من النفط.

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