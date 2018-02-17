البث المباشر
وزير الخارجية الروسي في كلمة له خلال مؤءتمر ميونيخللأمن.. محاولة الغرب تغيير انظمة الحكم التي لا تنسجم مع سياساته أدت إلى الفوضى وتنامي الارهاب.
قوات الاحتلال تغلق مداخل قرية بيتا جنوبي نابلس لليوم السابع على التوالي وتسحب تصاريح عمالها
عاجل : وزير الدفاع الإثيوبي يرفض طلب المعارضة تشكيل حكومة انتقالية
البحرين: انطلاق تظاهرة في أبوصيبع والشاخورة وفاء لشهداء الخميس الدامي في الذكرى السنوية لثورة البحرين
مصادر فلسطينية: إصابات في صفوف جيش الاحتلال الاسرائيلي إثر تفجير عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة
مصادر فلسطينية: القوى الوطنية والإسلامية في رام الله بالضفة الغربية تدعو إلى أيام غضب وتصعيد ضد الاحتلال الإسرائيلي
مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا على نقطة للمقاومة شرقي منطقة عبسان الجديدة جنوبي قطاع غزة
فلسطيني من مخيم جنين يطلق على مولوده الجديد اسم أحمد جرار تيمناً بالشهيد أحمد نصر جرار
أمير عبد اللهيان: إيران تعتبر دائماً حماس جزءا مهماً من المقاومة ويجب دعمها حتى في أصعب الظروف
الجيش المصري يعلن قصف ثمانية أهداف جواً بسيناء

اللواء صفوي: الحرب في سوريا حولت حزب الله إلى جيش قوي

اللواء صفوي: الحرب في سوريا حولت حزب الله إلى جيش قوي
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد المساعد والمستشار الاعلي للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء يحيي رحيم صفوي بان الحرب في سوريا حوّلت حزب الله من منظمة فدائية وثورية الى جيش قوى امام الصهاينة.

العالم - ايران

وخلال ندوة اقيمت اليوم السبت في طهران بعنوان 'دراسة الازمة السورية، احدث التطورات الميدانية والسياسية' قال اللواء رحيم صفوي: ان منطقة غرب اسيا تمر الان بمرحلة عبور جيوسياسية وستكون محل تنافس بين القوى الكبرى مثل اميركا وروسيا والاتحاد الاوروبي مضيفاً: باعتقادي ان الصين والهند ستتواجدان في هذه المنطقة قريبا ايضا وستنافسان اميركا وارى التنافس جادا بين الصين والهند بصورة خاصة في باكستان وافغانستان وحتى ايران واسيا الوسطى.

واعتبر إن سوريا والعراق مكانان للتنافس الإستراتيجي الأمريكي الروسي وقال: إن من المعروف إن العراق وسوريا كانا من مناطق نفوذ الإتحاد السوفيتي السابق حيث حصل العراق علي استقلاله عام 1932 وكانت التجهيزات العسكرية للجيشين العراقي والسوري مصدرها الروس سواء من الدبابات إلى الطائرات المقاتلة إلى البوارج البحرية هذا فيما كانت إيران تحت هيمنة الولايات المتحدة.

وقال: إن الولايات المتحدة ومنذ خروج بريطانيا من الخليج الفارسي عام 1971 اتخذت استراتيجية القطبين في المنطقة أي إيران بما تمثله من قوة عسكرية والسعودية بما تمثله قوة إقتصادية.

واضاف: بعد إحتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003 خرج البلد من الهيمنة الروسية فيما بقيت سوريا وحدها في هذا الإطار.

واشار اللواء صفوي إلى الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وقال: إن الولايات المتحدة تسعى إلى الإستيلاء على مناطق نفوذ الإتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحالية وحفظ وتعزيز أمن الكيان الصهيوني وإضعاف دول محور المقاومة وخاصة سوريا وإضعاف حزب الله اللبناني وتهيئة الأرضية للمواجهة معه.

واشار أيضاً إلى أن تقسيم العراق وسوريا جزء من الأهداف الأمريكية إلى جانب الحد من نفوذ إيران في العراق وسوريا والفصل بين حلقات المحور الإستراتيجي الذي يمثله العراق وإيران وسوريا إنتهاء بالبحر الأبيض المتوسط.

ولفت إلى أن الواقع هو عكس ذلك تماماً حيث إن قدرات إيران شهدت مزيداً من التفوق والتطور وإن التحالف الإيراني الروسي وحزب الله في سوريا حقق العديد من الإنتصارات فيما تعرض تحالف الولايات المتحدة والأتراك وإسرائيل والأردن إلي هزيمة في العراق بعد 83 شهرا من العمل هناك فيما خرجت تركيا من التحالف في العام 2016.

وأكد اللواء رحيم صفوي على أن إيران وروسيا لم تسمحا بسقوط الحكومة السورية وهو ما كانت تسعى إليه الولايات المتحدة والسعودية والكيان الصهيوني والأردن.

وشدد على ضرورة إعمار سوريا وقال: إن إعمار سوريا يستغرق عدة سنوات ويتطلب 300 إلي 400 مليار دولار.

كما اكد ضرورة المحافظة على السيادة السورية على كامل أراضيها، مشيرا الى أهمية عقد إتفاقية طويلة الأمد مع الحكومة السورية في المجالات السياسية والإقتصادية.

وأعرب عن أمله بأن يتمكن الشعبان العراقي والسوري من الحصول على إستقلالية القرار وتحديد المصير وأن يتمكن محور المقاومة من مواجهة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بصورة أقوى من أي وقت مضى.

106-10

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اللواء صفوي: الشعب سيرد على تخرصات ترامب في مسيرات 11 فبراير

اللواء صفوي: هذا هو سر نجاح ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أطباء : الكحة رغم كونها مزعجة لكنها ضرورية

داعش يستقدم قياديّين عرب إلى جنوب دمشق!

تقرير يكشف تفاصيل الخلاف السعودي والإماراتي في اليمن..

نائب ايراني: ضابط اميركي كان يتردد 10 سنوات على بيت "سيد امامي"

اللواء صفوي: الحرب في سوريا حولت حزب الله إلى جيش قوي

عميد حارب داعش بسوريا قائدا للقوات الخاصة في الحرس الثوري

بالفيديو: تيلرسون يغادر لبنان مصدوماً.. ماذا فعلوا به قادتها؟

أطباء الجزائر يردون على تهديد رئيس الوزراء باستخدام "قوة القانون"

لافروف يرد على "الثرثرة" الأميركية بشأن التدخل بالانتخابات

6 قتلى و14 مصابا إثر اصطدام قطار بسيارة في المغرب

مصر.. أسرة "أبو الفتوح" تدين بيان الداخلية وتطالب بالإفراج عنه

تصفية قائد ميداني بارز من طالبان في أفغانستان

ساركوزي متهم بالتنصت على وزراء حكومته

نجاة طائرة مصرية من كارثة

الحرب بين امريكا والصين تقترب ..!

العبادي والبارزاني يلتقيان في المانيا ويبحثان الازمة بين بغداد واربيل

"التواطؤ متواصل: بريطانيا "تُقدِّر السخاء السعودي!

بالفيديو: تعزيزات تركية وقصف عفرين بالغاز السام.. وهذا ما حصل بأهاليها؟

الطيران التركي يدمر محطة قطار تاريخية بقرية في عفرين

النظام البحريني يخلي سبيل رجل الدين سيد عدنان هاشم بعد اخفائه قسريا لـ3 اسابيع

الأکثر مشاهدة