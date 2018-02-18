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إطلاق نار بشكل مكثف من برج عسكري للإحتلال بإتجاه أرضي المواطنين شرق خانيونس
انباء عن وجود حريق داخل المكان المستهدف شرق خانيونس و قوات الدفاع المدني تهرع للمكان
إصابات ومواجهات في اعقاب قمع جيش الاحتلال لمسيرة منددة بالاستيطان في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله
الاحتلال قصف بـ 4 صواريخ موقع تونس التابع لكتائب القسام وهدف آخر بصاروخين شرق حي الزيتون شرق
طائرات الاحتلال تستهدف موقعي "اليرموك" شرق حي الشجاعية و"تونس" شرق الزيتون بغزة
نتنياهو: استهداف الجيب العسكري قرب غزة حادثة خطيرة وسنرد بالشكل المناسب
منتسبو الأجهزة الأمنية في البحرين يقمعون الاحتجاجات في منطقة النويدرات بالغازات السامة
نتنياهو يتعهد بالرد على إصابة أربعة جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة
انفجارات جديدة تهز مدينة غزة تزامناً مع تحليق لطائرات الاحتلال الحربية
تظاهرة لألاف المستوطنين مطالبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في "تل أبيب" بالاستقالة
بالصور.. نهائيات بطولة إيران لمنافسات "فرمولا دريفت"
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش
أقيم أمس الجمعة الدورة النهائية من منافسات بطولة "فرمولا دريفت" في مضمار السباق بملعب "آزادي" الواقع غربي العاصمة طهران، حيث تصدر المرتبة الأول "شهاب بيشانيدار" من محافظة خوزستان جنوبي ايران.
العالم - إيران
المصدر: وكالة مهر
تصنيف :
إیران
رياضة
كلمات دليلية :
إيران
فرمولا دريفت
منافسات
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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