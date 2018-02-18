البحرية الايرانية ستدشن غواصة متطورة محلية الصنع

العالم - إيران

وأكد خانزادي أنه خلال الشهر (الإيراني) الجاري سيتم الكشف عن غواصة "ميدجت" في المياه الجنوبية في البلاد، إذ تم تصنيعها محليا بالكامل.

وأضاف أنه سيتم تزويد الأسطول البحري الإيراني في المياه الجنوبية للبلاد بسفينة من طبقة "جماران" الكاسرة للأمواج حتى نهاية العام (الإيراني) الجاري (20 مارس)، كما سيتم تزويد القوات البحرية بسفينة من ذات الطبقة خلال العالم (الايراني) الجاري.

وأشار خانزادي الى أن القوات البحرية لم تستورد أي عوامة منذ انتصار الثورة الإسلامية لحد الآن ما عدى الغواصات التي تم استيرادها من روسيا، أما اليوم استطاعت ايران أن تقوم بتصنيع هذه الغواصات في الداخل.

