افتتاح 1700 مشروع سياحي في ايران

العالم - إيران

رئيس منظمة التراث الثقافي "علي أصغر مونسان" اثناء حديثه مع الصحفيين على هامش مراسم افتتاح مشاريع سياحية بمدينة "جالوس" الواقعة بمحافظة مازندران شمالي ايران، قال إن هناك الف و700 مشروع سياحي قيد الإجراء على مستوى البلاد ويأمل أن تنتهي حتى نهاية حكومة الرئيس حسن روحاني في غضون الاعوام الأربعة القادمة.

وأفاد مونسان أن التجول في الطبيعة يحضى بأهمية كبيرة كونه يلاقي ترحيبا واسعا من قبل السياح، مضيفا أن استثمار الابنية التاريخية وتحويلها الى مساحة ملائمة للإقامة من اهم المواصفات التي تتميز بها المشاريع السياحية.

ولفت مونسان الى تطلعات الحكومة في قطاع السياحة، قائلا أنه حسب مه تشير اليه البرامج والمخططات الحكومية نأمل أن نستقطب 20 مليون سائح اجنبي الى ايران حتى نهاية عام 2025.

